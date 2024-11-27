Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Malatya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV yayınına katılan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" ifadelerini kullandı. Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir" diye konuştu.

"2 BİN 500 YILDIR DEPREM ÜRETMEDİ"

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret eden Görür, en son depremi M.Ö. 500'de oluşturduğunu dile getirdi. "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor" diyen Görür, "Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" sözlerini sarf etti.

"YÖNETMELİĞE UYGUN İNŞAAT YAPILMIYOR"

Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret ederek "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.