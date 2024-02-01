Naci Görür: 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında oluşan depremlerle ilgili "Ciddiye almayın" önerisi gelirken beklenen büyük depremle ilgili uyarısını da yineledi.

"HALİHAZIRDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

TGRT Haber'in aktardığına göre Görür, Marmara Denizi'nde son zamanlarda yaşanan küçük ölçekli depremler hakkında açıklamada bulundu. Fay hareketliliğine dikkat çeken Görür, büyüklüğü 4'ün altındaki depremlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. İstanbul ve çevresinde beklenen büyük depremle ilgili de uyarısını hatırlatan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."