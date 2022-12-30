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Müteahhit inşatta işçiye bağırdı, saniyeler sonra yaşananlar herkesi çığlık çığlığa bıraktı

Yaşam Haberleri

Bir inşaatta kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Yıkım işlemi yapan bir işçiye sert şekilde çıkışan müteahhit, saniyeler sonra işçinin yıktığı duvarın altında kaldı. Bu sırada alanda bulunanlar büyük bir panik yaşadı.

Bir inşaat alanında kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Söz konusu görüntülerde inşaattın müteahhidinin yıkım işlemi gerçekleştiren işçiye doğru bağırarak koştuğu görüldü. Ancak dikkatsiz müteahhit, saniyeler sonra işçinin yıktığı duvarın altında kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ SIFIR

Söz konusu görüntülerde, inşaat ortamı olmasına rağmen, hiç kimsenin güvenlik önlemi almadığı görüldü.

Sosyal medyada görüntüye yorum yapan insanların bir kısmı işçinin hatalı olduğunu savunurken, bir diğer kısmı ise müteahhittin hatalı olduğu konusunda birleşti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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