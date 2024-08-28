Müşteri temsilcisinin, müşteriyle görüştüğü esnadaki tavırları tartışma yarattı

Müşteriye karşı nazik tavırlarıyla tanınan müşteri temsilcilerinin telefonun diğer ucunda ne yaptıkları, yüz ve mimiklerinin nasıl olduğu herkes tarafından merak edilen bir husus...

"İNSANLARLA UĞRAŞMAK GERÇEKTEN ZOR"

Bu soruya yanıt arayanları pek de memnun etmeyecek bir video dolaşıma girdi. Bahsi geçen görüntüde firmayı arayan müşteriyle son derece kibar konuşan müşteri temsilcisinin yüz ve mimik hareketleri durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Tartışma yaratan görüntünün altına "İnsanlarla uğraşmak gerçekten zor", "Bu ne iticilik", "Mimikleri, konuşması beni aşırı gıcık etti", "Mimikleri, konuşması aşırı rahatsız edici" şeklinde yorumlar yapıldı.