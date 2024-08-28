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Müşteri temsilcisinin, müşteriyle görüştüğü esnadaki tavırları tartışma yarattı

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Özel bir firmada müşteri temsilciği yapan genç kızın, firmayı arayan müşterilerden biriyle konuştuğu anlara ilişkin görüntü büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde ses tonu normal olan genç kızın, yüz ve mimik hareketleriyle bir hayli sinirlendiği dikkatlerden kaçmadı.

Müşteriye karşı nazik tavırlarıyla tanınan müşteri temsilcilerinin telefonun diğer ucunda ne yaptıkları, yüz ve mimiklerinin nasıl olduğu herkes tarafından merak edilen bir husus...

"İNSANLARLA UĞRAŞMAK GERÇEKTEN ZOR"

Bu soruya yanıt arayanları pek de memnun etmeyecek bir video dolaşıma girdi. Bahsi geçen görüntüde firmayı arayan müşteriyle son derece kibar konuşan müşteri temsilcisinin yüz ve mimik hareketleri durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Tartışma yaratan görüntünün altına "İnsanlarla uğraşmak gerçekten zor", "Bu ne iticilik", "Mimikleri, konuşması beni aşırı gıcık etti", "Mimikleri, konuşması aşırı rahatsız edici" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (2)

Uzman:

Öyle yaprağa böyle tarak diye bir söz var daha farklı siz bilirsiniz. Neticede normal bir durum bu olabilir burda tek gördüğüm yanlış bu videonun çekilmesi ve paylaşılması.

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Shohsanam Tolaganova:

işini severek yapıyor belli ki

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