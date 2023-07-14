Mustafakemalpaşa'da Çaya Giren Genç Boğuldu

Mustafakemalpaşa ilçesinde çaya giren 14 yaşındaki Kemal Durman boğuldu. Olayın ardından yapılan müdahale sonuç vermedi ve genç kurtarılamadı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çaya giren Kemal Durman (14) boğuldu.<Üçüncü köprü mevkisinden serinlemek için Mustafakemalpaşa Çayı'na giren Kemal Durman, bir süre çırpınıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Çevredekilerce 1 saat sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Durman'a, sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durman, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.