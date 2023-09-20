Muş'ta su kanalı açarken devrilen iş makinesinin operatörü kurtarıldı
Muş'ta su kanalı çalışması sırasında devrilen iş makinesinin operatörü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı. Olay yerine AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi.
Muş'ta su kanalı açarken devrilen iş makinesinin operatörü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Ulukaya köyü mevkisinde su kanalı çalışması sırasında devrilen İl Özel İdaresine ait kepçenin operatörü Bedrettin Dinçer araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, sıkıştığı yerden çıkarılan Dinçer, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam