Muş Ovası'ndaki Laleler İlkbaharı Kırmızı Boyadı

İLKBAHARDA sadece nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında görülen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı.

Tektonik özelliği, 80 kilometre uzunluk, 30 kilometre genişliğiyle bin 650 kilometrekare alana sahip olan Muş Ovası, en renkli günlerini yaşıyor. Türkiye'nin 3'üncü büyük ovası özelliğine sahip olan Muş Ovası'nda nisan sonu itibariyle kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler açmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve endemik bitki türleri arasında yer alan laleler, mayıs ayının ikinci haftasına kadar canlılığını koruyabiliyor. İlkbaharda yaklaşık 15-20 günlük bir zaman diliminde ovayı kırmızıya boyayan laleleri görmek isteyenler Muş Ovası'na akın ediyor. Ovada renkli görüntüler oluşturan laleleri görmeye gelenler, bol bol hatıra ve manzara fotoğrafı çekiyor. (DHA