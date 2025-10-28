Haberler

Munzur Dağları'nda Dronla Yaban Keçileri Görüntülendi

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda yaban hayatını inceleyen görüntü yönetmeni Süleyman Mermer, dağ keçilerini dronla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan dağ keçileri, dronla görüntülendi.

Kemah ilçesi Munzur Dağları'nda yaban hayatını inceleyen görüntü yönetmeni Süleyman Mermer, burada dolaşan yaban keçilerini dronla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
