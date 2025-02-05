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Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı

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Türk Sineması'nın efsane ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Yeşilçam dönemindeki projelerinde komşu hakların devredilmediği gerekçesiyle yapım şirketlerine telif hakkı davası açtı.

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Yeşilçam dönemindeki projelerinde, komşu hakların devredilmediğini ve çoğu yapımda yazılı sözleşme dahi yapılmadığını belirtti.

Akşam Gazetesi'nden Azime Kahya'nın haberine göre canlandırdığı karakterlerle efsaneleşen usta oyuncu Münir Özkul'un mirasçıları, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı.

HAYATI BOYUNCA MADDİ KARŞILIK SAĞLAMADI

İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Güner Özkul, babasının Yeşilçam dönemindeki projelerinde, komşu hakların devredilmediğini ve çoğu yapımda yazılı sözleşme yapılmadığını ifade etti. Güner Özkul, babası Münir Özkul'un hayatı boyunca hiçbir maddi karşılık sağlamadığını belirtti.

Özkul dilekçesinde, kullanımların durdurulması ve yapımların başka şirketlere devredilmesinin tedbiren engellenmesi talep edilerek, yapım şirketlerine yönelik ihtiyati tedbir talep etti.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Haklı kaç sinemacı uğraştı telif hakkı için herg0n ekranlarda filmleri yayınlanıyor ailelere telif hakkı alamıyorlar

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Haber YorumlarıHalit:

bu şuna benzer bende çiğlide bir inşaatta tesisatçı olarak çalıştım o halde hissem var demeye benzer iş paranı almışsın iş bitmiş

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