Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Yeşilçam dönemindeki projelerinde, komşu hakların devredilmediğini ve çoğu yapımda yazılı sözleşme dahi yapılmadığını belirtti.

Akşam Gazetesi'nden Azime Kahya'nın haberine göre canlandırdığı karakterlerle efsaneleşen usta oyuncu Münir Özkul'un mirasçıları, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı.

HAYATI BOYUNCA MADDİ KARŞILIK SAĞLAMADI

İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Güner Özkul, babasının Yeşilçam dönemindeki projelerinde, komşu hakların devredilmediğini ve çoğu yapımda yazılı sözleşme yapılmadığını ifade etti. Güner Özkul, babası Münir Özkul'un hayatı boyunca hiçbir maddi karşılık sağlamadığını belirtti.

Özkul dilekçesinde, kullanımların durdurulması ve yapımların başka şirketlere devredilmesinin tedbiren engellenmesi talep edilerek, yapım şirketlerine yönelik ihtiyati tedbir talep etti.