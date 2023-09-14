Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kuştepe Köyü Muhtarı Şeyh Abdurrahman Kuştepe, bilim insanlarının tarlasında bulduğu taşı incelemesini istedi. Kuştepe, nar fidanlarını sulamak için gittiği bahçesinde taşı buldu. Yapısı, rengi, kütlesi diğerlerine benzemeyen bir taş bulan muhtar bunun meteor taşı olduğunu iddia etti.

Muhtar bulduğu taşın incelenmesini istiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kuştepe Köyü Muhtarı Şeyh Abdurrahman Kuştepe, bilim insanlarının tarlasında bulduğu taşı incelemesini istedi.

Kuştepe, nar fidanlarını sulamak için gittiği bahçesinde taşı buldu. Yapısı, rengi, kütlesi diğerlerine benzemeyen bir taş bulan muhtar bunun meteor taşı olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere bir çok ilde görülen meteor gündem olmuştu.

Kuştepe Köyü Muhtarı Şeyh Abdurrahman Kuştepe, yumurta büyüklüğünde olan taşın meteor taşı olduğunu ve bilim adamları tarafından incelenmesini istedi. Kuştepe, "İki günde bir nar fidelerine sulamak için bahçeye gidiyorum. Bahçeye geldiğimde bu farklı taşı gördüm. Ben para pul derdinde değilim. Bu taşın bilim adamları tarafından incelenmesini istiyorum" dedi.