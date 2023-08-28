Muğla'da Kum Yüklü TIR Yolu Kapattı

Muğla'da öğle saatlerinde Ula Sakartepe rampasında meydana gelen kum yüklü tırın yolu kapatmasının ardından uzun süre kapalı kalan karayolu tek şeritten trafiğe açıldı.

09 ADA 534 plakalı TIR sürücüsü rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek virajda aracını kayırdı. TIR karayolu iniş bölümüne yan yatarak durabildi. Kaza sonrası Sakartepe iniş güzergahı tamamen ulaşıma kapatıldı. Marmaris ve Fethiye istikametine seyredecek araçlara Ula Çiçekli ve Karabörtlen güzergahına yönlendirildiler.

Kaza sonrası yola savrulan kum temizlenirken, TIR'ı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. TIR'ın bir bölümü yoldan kaldırılırken, dorsesinin de kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA