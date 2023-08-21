Muğla'da Bankta Oturan Şahıs Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir parkta bank üzerinde oturan Ali Acar, sigarasını yakmak isterken fenalaşarak yere düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.