Muğla'da Balıkçıların Ağına 25 Kilogramlık Köpekbalığı Takıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde 2 amatör balıkçı kalamar avlamak için Datça'dan denize açıldı. Domuzçukuru ile Kızılbük arasında açık denizde avlanmaya başlayan balıkçılar oltalarını denize attı. Bir süre bölgede bekleyen balıkçılarıın ağına bir balık takıldı. Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 1.5 metre uzunluğu ve 25 kilogram ağırlığında köpek balığı ile karşılaştı. Köpek balığını görünce şaşıran amatör balıkçılar balığı tekneye aldı. Bir süre sonra köpek balığını denize geri bırakan balıkçılar avlarını tamamlayarak geri döndü. - MUĞLA