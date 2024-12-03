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Müge Anlı'da bir ilk! Sokak sokak aranan kayıp çocuk, canlı yayında bulundu

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2 Aralık günü öğleden sonra 'Eve gidiyorum' diyerek babasının sevgilisinin iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınmayan 10 yaşındaki çocuk, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir gün bile olmadan bulundu. Kayıp çocuk, bir evin kapısının önünde otururken bulundu.

Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in üvey annesi Şehnaz Hanım, Müge Anlı'ya başvurdu. Babası cezaevinde olan ve küçük yaşta annesi tarafından terk edilen çocuk için Müge Anlı ve ekibi seferber oldu. Çok geçmeden programa ihbarlar gelmeye başladı.

ÇOCUĞU CANLI YAYINDA BULDULAR

Yayına bağlanan bir simitçi, çocuğu gördüğünü söyleyince Müge Anlı'nın ekipleri o bölgeye yöneldi ve çocuğu bir evin kapısında otururken buldu. Çocuğun bulunması sonrası stüdyoda büyük sevinç yaşandı.

Müge Anlı'da bir ilk! Sokak sokak aranan kayıp çocuk, canlı yayında bulundu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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