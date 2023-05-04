Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Recep Boğan yaralandı, arkasındaki annesi Nuray Boğan (53) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi, Bursa- Orhaneli Yolu'nda meydana geldi. Nuray Boğan, oğlu Recep Boğan'ın kullandığı motosiklet ile Kütahya'nın Simav ilçesinden, Bursa'nın Orhaneli ilçesine gitti. Burada bulunan akrabalarına ziyaret eden anne- oğul, akşam saatlerinde Simav ilçesine dönüş için motosiklet ile tekrar yola çıktı. Recep Boğan yönetimindeki motosiklet, Kocasu mevkisinde, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Boğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Recep Boğan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

DEVRİLEN CEZAEVİ ARACINDAN YARALI KURTULMUŞ

Öte yandan, 4 Aralık 2012 tarihinde Van'dan Gümüşhane'ye mahkum taşıyan cezaevi aracının Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı kazada, Recep Boğan'ın yaralı jandarma personellerinden biri olduğu öğrenildi.