Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya, " Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorusu yöneltildi.

"BERGEN" YANITI 200 BİN TL KAZANDIRDI

Şıklarda "Güllü, Kibariye, Bergen ve Dilberay" seçenekleri yer aldı. Yarışmacı, dikkat çeken bu soruya "Bergen" yanıtını vererek hem 200 bin TL'nin sahibi oldu hem de bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;