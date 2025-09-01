Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorusu soruldu. Şıklarda ünlü sanatçı isimleri dikkat çekerken, yarışmacı doğru yanıt olan "Bergen"i seçerek 200 bin TL kazandı. Sosyal medyada gündem olan soru için "Bedava para mı dağıtıyorlar?", "Burada torpil mi yapıldı acaba?" şeklinde yorumlar yapıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya, " Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorusu yöneltildi.
"BERGEN" YANITI 200 BİN TL KAZANDIRDI
Şıklarda "Güllü, Kibariye, Bergen ve Dilberay" seçenekleri yer aldı. Yarışmacı, dikkat çeken bu soruya "Bergen" yanıtını vererek hem 200 bin TL'nin sahibi oldu hem de bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Yok Kibariye... Bu nasıl soru şıkları?
- 200.000 liralık soruya bak...
- Soruya bak... Birde 200 bin liralık soru...
- Bedava para mı dağıtıyorlar?
- Bağış yapacağım demiştir herhalde... Yoksa böyle bir sorunun açıklaması yok.
- Açık açık torpil yapılmış. Artık Kimin yakını kimin arkadaşı ise...
