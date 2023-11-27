Mihalıççık beyaza büründü

ESKİŞEHİR - Bir hafta aradan sonra yeniden yağan karla beyaza bürünen Mihalıççık dron ile havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışında ilçede bulunan binaların çatıları beyaza bürünmüş, fakat sıcak havanın da etkisiyle kar erimişti. Dün akşam saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar, Mihalıççık'a da yağdı. Geçen haftaya göre daha fazla yağan kar sonrası ilçenin büründüğü manzara, dron ile havadan görüntülendi. İlçenin adeta beyaz gelinlik giymiş hali mest etti.