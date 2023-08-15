Mihalgazi Panayırı 77. kez düzenleniyor

Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi tarafından 1946 yılından bu yana düzenlenen Mihalgazi Panayırı, bu yıl 24-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Panayır boyunca esnaf misafir edilecek ve stantlar kurulacak. Ayrıca çocuklar için lunapark da bulunacak.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi tarafından 1946 yılından bu yana düzenlenen Mihalgazi Panayırı, bu yıl 24-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, panayırın 77 yıllık geçmişe sahip olduğunu, ilçeye gelen esnafın panayır boyunca misafir edileceğini bildirdi.

Esnaf için stant kurulacağını kaydeden Akgün, "Ürünlerini buralarda satacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından esnaf misafirler katılıyor. Ayrıca panayır alanına çocuklar için lunapark kuruldu. Gelen misafirlerimiz hem eğlenecek hem de alışverişlerini yapacaklar." ifadesini kullandı.

İlçelerine gelen misafirleri mutlu gönderdiklerini belirten Akgün, çevrede yaşayan herkesi panayıra davet etti.