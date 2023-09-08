Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dezavantajlı ve deprem bölgesinden gelen çocukları Su Dünyası'nda misafir etti. Mutluluk Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar, havuza girerek doyasıya eğlendi. Başkan Tarhan da Su Dünyası'nı ziyaret ederek, çocuklarla tanışıp sohbet etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dezavantajlı ve deprem bölgesinden gelen çocukları Su Dünyası'nda misafir etti. Mutluluk Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar, havuza girerek doyasıya eğlendi. Başkan Tarhan da Su Dünyası'nı ziyaret ederek, çocuklarla tanışıp sohbet etti.

Konuklarının çokdeğerli ve önemli olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, "Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Mezitli Belediyesi olarak herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bugün gönüllü arkadaşlarımızın, dernek başkanlarının, yöneticilerin, toplumunun dezavantajlı kesimlerindeki çocuklarımız, deprem bölgesinde gelip Mezitli'de yaşayan çocuklarımızı bu gün birlikte güzel bir gün geçirsinler diye Su Dünyası'na davet ettik. Çocuklarımız bugün bizim konuklarımız. Belediye olarak herkesi konuk ediyoruz ama bugünkü konuklarımız hepsinden daha önemli ve anlamlı. Onlara her zaman elimden gelen desteği sağlıyorum. Mutluluk Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buna benzer derneklerimize daha güzel, daha geniş, daha etkin çalışmalar yapmaları konusunda her zaman destek olacağız" dedi.

Keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Mutluluk Gönüllüleri Dernek Başkanı Ceyhan Çetinkaya ise"Mutluluk Gönüllüleri Derneği olarak her zaman yanımızda olan belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın misafiriyiz. Dezavantajlıve deprem bölgesinden gelen çocuklarımızı mutlu etmeye geldik. Çocuklarımız burada çok güzel eğlendiler. Güzel zamanlar geçirdiler. Belediyemize ait Su Dünyası gerçekten çok hijyen ve çok güzel bir yer. Bizleri burada misafir eden tüm belediye çalışanlarına ve Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.