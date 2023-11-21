Mevsimin İlk Karında Kartpostallık Manzara Zonguldak'ta

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.

Mevsimin ilk karında oluşan kartpostallık manzara böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu Köyünde mevsimin ilk kar yağışında eşsiz manzaralar ortaya çıktı İlçeye 25 kilometre uzaklıkta olan köy dron ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının ve sert rüzgarın etkili olduğu köyde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.