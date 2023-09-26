Mevlit Kandili Bodrum'da Cafer Paşa Türbesi'nde kutlandı

Bodrum Belediyesi tarafından Cafer Paşa Türbesi'nde düzenlenen programda Mevlit Kandili kutlamaları gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunduğu etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Bodrum Belediyesi tarafından Cafer Paşa Türbesi'nde program düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi organizasyonunda, İlçe Müftülüğü iş birliğinde Eskiçeşme Mahallesi Bodrum Milta Marina yanında yer alan Adsız Atlı Süvarinin ve Osmanlı Denizcisi Cafer Paşa'nın da türbesinin bulunduğu alanda Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunduğu etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, farklı camilerde görevli imamlar, belediye birim müdürleri, marina personeli ile vatandaşlar katıldı.

Dua okunması ile sona eren Mevlit programın ardından tüm katılımcılara keşkek ve ayran ikramında bulunuldu.