Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandilde oruca nasıl niyet edilir?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı özel bir gündür. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Müslümanlar için büyük sevap kaynağı olarak kabul edilir. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Kandilde oruca nasıl niyete edilir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, farz veya vacip bir ibadet değildir. Ancak, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum günü olan Pazartesi günleri oruç tutmayı sünnet olarak kabul etmesi, bu günde oruç tutmanın faziletli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, nafile oruç tutarak bu sünnete uymuş olurlar.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. 2025 yılında bu tarih, 3 Eylül Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, Mevlid Kandili orucu, 3 Eylül Çarşamba günü tutulabilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenler için belirli bir gün sayısı yoktur. Genellikle, Mevlid Kandili'nin öncesi ve sonrası birer gün oruç tutmak müstehap kabul edilir. Ancak, sadece Mevlid Kandili günü oruç tutmak da sevaplıdır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Hz. Peygamber, Pazartesi günü oruç tutmayı sünnet olarak kabul etmiştir. Bu günde oruç tutmanın fazileti, Allah'a yakınlaşma ve günahların affedilmesi yönündedir. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, bu sünnete uymak ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olabilir.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Mevlid Kandili orucu, nafile bir oruçtur ve niyetin sabah imsak vaktinden önce yapılması gerekir. Niyet, kalpten yapılabileceği gibi, dil ile de ifade edilebilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah rızası için yarınki Mevlid Kandili orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.

KANDİLDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Kandil günlerinde oruç tutmak isteyenler için niyet şekli, diğer nafile oruçlarla aynıdır. Niyet, imsaktan önce yapılmalıdır. Örneğin, "Allah rızası için Mevlid Kandili orucunu tutmaya niyet ettim" şeklinde niyet edilebilir.