Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan taciz olayı sosyal medyada büyük tepki topladı. İddiaya göre bir kadın, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda tacize uğradı.

KAMERA AÇILINCA YÜZÜNÜ KAPATTI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoda, tacizci olduğu öne sürülen kişinin kameranın açıldığını fark etmesi üzerine yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

"BU KİŞİ HANGİNİZİN KOCASI?"

Kadının, paylaştığı görüntülere "Bu kişi hanginizin kocası, oğlu veya babası?" notunu düşmesi dikkat çekti. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar güvenlik önlemlerinin artırılmasını isterken, tacizcinin kimliğinin belirlenip cezalandırılması yönünde çağrılar yapıldı.