Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

İstanbul Tavşantepe Metro İstasyonu'nda bir kadın tacize uğradı. Kamerayı fark eden tacizci yüzünü gizlemeye çalışırken görüntülendi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti, tacizcinin yakalanması için çağrılar yapıldı.

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan taciz olayı sosyal medyada büyük tepki topladı. İddiaya göre bir kadın, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda tacize uğradı.

KAMERA AÇILINCA YÜZÜNÜ KAPATTI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoda, tacizci olduğu öne sürülen kişinin kameranın açıldığını fark etmesi üzerine yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

"BU KİŞİ HANGİNİZİN KOCASI?"

Kadının, paylaştığı görüntülere "Bu kişi hanginizin kocası, oğlu veya babası?" notunu düşmesi dikkat çekti. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar güvenlik önlemlerinin artırılmasını isterken, tacizcinin kimliğinin belirlenip cezalandırılması yönünde çağrılar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

kameraya yansıyan taciz görüntüsü yok, kadının yalan söylemedigi, yada reklam için yapmadığı ne malum, sosyal medyaya koştur koştur yükleyene kadar, polise neden gitmemiş, kadın arsız sanki biraz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Kocak:

yunussbayern yüzünü kapatan vlidene çok benziyor:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
