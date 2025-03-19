Metroda gözaltına alınan İmamoğlu'na destek isteyen kadına soğuk duş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bir kadın, metroda "Diplomalar iptal, toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest" diyerek protesto gerçekleştirdi. Çevresindekilerden destek bekleyen kadın, yolcuların tepkisiz kalmasıyla yalnız kaldı.

"MİLLETİN UMURUNDA DEĞİL"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Milletin umurunda değil", "Kendini paraladığıyla kalmış", "Sabah sabah kimse ne olduğunu anlamamış", "Milletin gündemi başka" şeklinde yorumlar yapıldı.