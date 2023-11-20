Haberler ›› Yaşam ›› Metin Uca için cenaze namazı kılındı

Metin Uca için cenaze namazı kılındı

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de cenazeye katıldı. İki kişi, töreni sabote etmeye çalıştı ancak törene katılanlar tarafından uzaklaştırıldı.