Metin Uca için cenaze namazı kılındı
Yaşam Haberleri
Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de cenazeye katıldı. İki kişi, töreni sabote etmeye çalıştı ancak törene katılanlar tarafından uzaklaştırıldı.
Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.
Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
İki kişi, "yakılmak istenenin cenaze namazı kılınmaz" diyerek töreni sabote etmeye çalıştı. Törene katılanlar da şahısları yuhalayarak cami avlusundan uzaklaştırdı. İmam da söz konusu şahıslara tepki gösterdi.