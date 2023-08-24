Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında ev hasar gördü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan bir yayla evinde çıkan yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi çıkan yangında ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ulumeres Mahallesi Kocaçam Sokak'ta bulunan M.C.'ye ait iki katlı yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN