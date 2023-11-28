Mersin'de TIR Kazası: Sürücü Kurtarıldı

Mersin'de meydana gelen kazada TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye götürüldü.

MERSİN'de meydana gelen kazada TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hacgediği Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yıldırım'ın kullandığı 33 AEM 832 plakalı TIR, mahalleden geçen Arslanköy yolunda kontrolden çıkarak, dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü Yıldırım, olduğu yerde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü Yıldırım için çalışma yapan itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.