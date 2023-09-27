Mersin Büyükşehir Belediyesi Mevlit Kandili'nde Kandil Simidi Dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mevlit Kandili dolayısıyla kentin merkez ilçeleri başta olmak üzere 13 ilçede 15 bin kandil simidi dağıttı. Kent genelinde 35 caminin önünde stant kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yatsı namazından çıkan vatandaşların kandilini kutlayarak, kandil simidi ikram etti. Ekipler ayrıca daha çok vatandaşa ulaşabilmek adına camiler dışında bazı noktalara da stant kurarak dağıtım gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ilçeler başta olmak üzere Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus'ta 35 cami önüne stantlar kuruldu. Ekipler, yatsı namazının ardından camiden çıkan vatandaşların kandillerini kutlayarak, kandil simidi ikram etti. 13 ilçede, 35 cami önüne kurulan stantlarda toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtıldı.

Ekipler ayrıca daha fazla vatandaşa ulaşabilmek adına Mezitli bankalar bölgesi, Pozcu Mega Platin yanı, Toroslar ilk kavşak ve Yoğurt Pazarı gibi belirlenen noktalara da stantlar kurarak dağıtım gerçekleştirdi. Vatandaşlar, her kandil olduğu gibi bu kandilde de simit dağıtımı yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

DEMİR: "AMACIMIZ BU ÖZEL GÜNLERDE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda dağıtım sorumlusu olarak çalışan Elif Ezgi Demir, yapılan kandil simidi ikramından bahsederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçemizde 35 camide ve özel noktalarda toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttık. Amacımız; vatandaşlarımızla bu özel ve dini günlerde kucaklaşmayı sağlamak, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek" dedi.

Camilerin dışında belirlenen bazı noktalarda da dağıtımlar yapıldığına değinen Demir, "Camilerde kandil ibadetlerini eda eden vatandaşlarımızın yanı sıra, kentin değişik noktalarına kurduğumuz stantlar ile esnafımızın da kandilini kutlayarak kandil simidi dağıttık" diye konuştu.

TARSUS VE ÇAMLIYAYLA'DA DA KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla il genelinde olduğu gibi Tarsus ve Çamlıyayla'daki camilerde de kandil simidi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında Tarsus merkez Ulu Cami, Altaylılar Buharalı Abdullah Cami, Şehitler Camii, Barbaros Mahallesi Gamgam Camii ve Çamlıyayla'da kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.