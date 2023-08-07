Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı kadının evine yardım götürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Kırklarsırtı Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 74 yaşındaki Hanım Tanrıverdi'nin evine giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Evi temizlenen ve sağlık kontrolü gerçekleştirilen Tanrıverdi'nin, bundan sonraki süreçte de sağlık ekiplerince belirli aralıklarla sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Kırklarsırtı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 74 yaşındaki Hanım Tanrıverdi'nin evine giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Evi temizlenen ve sağlık kontrolü gerçekleştirilen Tanrıverdi'nin, bundan sonraki süreçte de sağlık ekiplerince belirli aralıklarla sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren evde temizlik birimi ekibinde görevli Derya Seyran, "74 yaşındaki Hanım teyzemizin evine geldik. Kendisi çok zor koşullarda ve yalnız yaşıyor. Komşuları elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışsa da bir yere kadar" dedi. Tanrıverdi'nin yemeği, temizliği ve sağlık hizmetlerinin hepsinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Seyran, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili bütün birimleri olarak, Hanım teyzeye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hanım Tanrıverdi'nin gerekli bütün sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekibinden hemşire Zeynep Çelik, "Hanım teyzemizin gerekli olan ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için buradayız. Şeker ve tansiyon ölçümüyle birlikte genel bir sağlık taraması yaptık" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi'nin düzenli kontrol edilmesi için sağlık rutini oluşturduklarını belirten Çelik, "Hastamız, kolunda kırık olduğunu beyan etti. Genel bir muayenenin yanı sıra, el muayenesiyle de kontrol sağladık. Doktor muayenesi de oluşturduk. Şu anda sağlık durumu iyi" şeklinde konuştu.

45 sene önce Şanlıurfa'dan Tarsus'a gelerek Kırklarsırtı'na yerleşen 74 yaşındaki Hanım Tanrıverdi ise "Benim ailemden çok kişi var ama kimse bana bakmıyor. Önceden yavaş yavaş kendi başıma işlerimi yapabiliyordum. Kolumu da kırdığım için artık hiçbir şey yapamıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN