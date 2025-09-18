Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü, son yılların en dikkat çekici düğün törenlerinden birine sahne oldu. Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden birinin oğlu için düzenlediği 3 gün 3 gece süren düğünde, cemaatin şeyhi Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni de halaya durdu.
3 GÜN 3 GECE SÜREN DÜĞÜN
Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Seyyid Taceddin Elhüseyni'nin oğlu Seyyid Abdürrahim Elhüseyni'nin 3 gün 3 gece süren düğünü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ülke gündemine oturdu.
'İSLAMİ HALAY' VE 'ŞEMMAME' BİR ARADA
Cemaat mensupları, hem kendilerine özgü 'İslami halay' oyunlarını hem de bölgenin meşhur halk oyunu 'Şemmame'yi oynayarak coşkularını paylaştı.
MENZİL ŞEYHİ DE HALAYA DURDU
Düğünün en çok konuşulan detayı ise şüphesiz Menzil cemaatinin şeyhi Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni'nin de halaya durduğu anlar oldu. Menzil şeyhinin, cemaatin diğer üyeleriyle birlikte el ele tutuşarak düğününün yapıldığı meydana geldiği ve halay çektiği görüldü.
O anlarda, Saki'nin etrafının sırtında "Görevli" yazan yelekler giyen cemaat üyeleri tarafından sarılması da dikkatleri çeken başka bir detay oldu.