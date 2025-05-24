Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu
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İzmir'de Menemen Belediyesi'nin başvurusu sonucunda, menemen yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu tescilin, menemen yemeğinin Menemen ilçesi ile olan bağını resmiyete döktüğünü ve gelecek nesillere aktarılacak bir kültürel değer olduğunu belirtti. Tescillenen menemenin tarifi ise; zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.

İzmir'de Menemen Belediyesinin başvurusuyla menemen, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, menemenin aynı adı taşıdığı ilçeye tescillenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir." ifadelerini kullandı.

Tescillenen menemen, zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
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