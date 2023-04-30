Menderes Belediyesi 1. Yerel Tohum Takas Şenliği Başladı

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yerel Tohum Takas Şenliği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe belediyelerinin katılımıyla başladı. Şenlikte yurttaşlara meyve ve sebze tohumları dağıtıldı.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yerel Tohum Takas Şenliği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe belediyelerinin katılımıyla başladı. Şenlikte yurttaşlara meyve ve sebze tohumları dağıtıldı.

Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Ata Tohum Takas Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Yerel Tohum Takas Şenliği'nde, yaklaşık bin farklı yerli tohum üretici ile buluşturuldu. Düzenlenen programa çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ilçe belediyeleri ve yurttaş katıldı.

Şenlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, dernek ve kooperatifler stant açtı. Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün de stant açtığı şenlikte katılımcılara bamya, kavun, karpuz, domates, salatalık, acur, patlıcan, biber, mısır, bal kabağı, lif kabağı, beyaz lahana gibi tohumlar dağıtılırken yerel tohumların da tanıtımı yapıldı.

Tohum Takas Şenliği'nde, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Köy Kooperatifleri Birliği Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç konuşma yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde 'Can Yücel Tohum Merkezi'nin açılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkanvekili Erkan Özkan da şunları söyledi:

"Yaşadığımız coğrafyanın farkındayız ve bu yönde adımlar atıyor, projeler üretiyoruz. Belediyemiz bünyesinde yeni kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müz çok kısa sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destek ve yardımları ile birçok kıymetli işe imza atarak üreticin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Amacımız, ata tohumlarımızı üreticilerimiz ile buluşturarak zengin ürün çeşitliliği oluşturmak ve bu ürün zenginliğinden üreticilerimizin maddi kazanç sağlamalarına yardımcı olmak, ayrıca Çile Mahallemizde Can Yücel Tohum Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığını buradan siz vatandaşlarımıza da söylemek istiyorum, bu konuda oldukça mutlu ve umutluyum."