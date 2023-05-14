Üye Girişi
Haberi Paylaş
Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan Anneler Günü'nü kutladı

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan Anneler Günü'nü kutladı

Yaşam Haberleri

Başkanvekili Özkan, Anneler Günü dolayısıyla Menderes Belediyesi'nde çalışan annelerin gününü kutladı, annelere çiçek verdi. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda geceden masalarına bırakılan çiçekleri sabah işte gören belediye çalışanı anneler çiçek sürpriziyle mutlu oldu. Özkan, ilçede yer alan huzurevlerindeki anneler ile şehit annelerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki anneleri ziyaret etti.

Başkanvekili Özkan, Anneler Günü dolayısıyla Menderes Belediyesi'nde çalışan annelerin gününü kutladı, annelere çiçek verdi. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda geceden masalarına bırakılan çiçekleri sabah işte gören belediye çalışanı anneler çiçek sürpriziyle mutlu oldu. Özkan, ilçede yer alan huzurevlerindeki anneler ile şehit annelerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler için sadece bir gün değil her gün hizmet ürettiklerini belirten Özkan, şunları söyledi:

"Annelerimizin yeri asla dolmaz. En değerli varlıklarımız olan annelerimiz için ne yapsak az. Tüm çalışmalarımızda önceliğimiz annelerimiz ve kadınlarımız. Onların yüzünü güldüren hizmetlerimiz ile yanlarında olmaya devam edeceğiz. Anneler Günü kapsamında da belediyede birlikte çalıştığımız ve anne olan çalışma arkadaşlarımıza çiçek sürprizinde bulunduk. Ardından ilçemizde yer alan huzurevlerindeki annelerimiz ve şehit annelerimizi unutmadık, onlarla da bir araya geldik. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, şehit annelerimiz ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Yaşam

Anneler Günü Erkan Özkan Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title