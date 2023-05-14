Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan Anneler Günü'nü kutladı

Başkanvekili Özkan, Anneler Günü dolayısıyla Menderes Belediyesi'nde çalışan annelerin gününü kutladı, annelere çiçek verdi. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda geceden masalarına bırakılan çiçekleri sabah işte gören belediye çalışanı anneler çiçek sürpriziyle mutlu oldu. Özkan, ilçede yer alan huzurevlerindeki anneler ile şehit annelerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki anneleri ziyaret etti.

Başkanvekili Özkan, Anneler Günü dolayısıyla Menderes Belediyesi'nde çalışan annelerin gününü kutladı, annelere çiçek verdi. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda geceden masalarına bırakılan çiçekleri sabah işte gören belediye çalışanı anneler çiçek sürpriziyle mutlu oldu. Özkan, ilçede yer alan huzurevlerindeki anneler ile şehit annelerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler için sadece bir gün değil her gün hizmet ürettiklerini belirten Özkan, şunları söyledi:

"Annelerimizin yeri asla dolmaz. En değerli varlıklarımız olan annelerimiz için ne yapsak az. Tüm çalışmalarımızda önceliğimiz annelerimiz ve kadınlarımız. Onların yüzünü güldüren hizmetlerimiz ile yanlarında olmaya devam edeceğiz. Anneler Günü kapsamında da belediyede birlikte çalıştığımız ve anne olan çalışma arkadaşlarımıza çiçek sürprizinde bulunduk. Ardından ilçemizde yer alan huzurevlerindeki annelerimiz ve şehit annelerimizi unutmadık, onlarla da bir araya geldik. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, şehit annelerimiz ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."