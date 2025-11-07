Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sağlığı son günlerde gündemdeki konular arasında yer aldı. "Mehmet Şimşek hasta mı?", " Mehmet Şimşek'in hastalığı nedir?" ve "Mehmet Şimşek ne hastası?" gibi sorular sosyal medya ve haber sitelerinde sıkça soruluyor. Mehmet Şimşek iddialara net bir şekilde yanıt verdi. Peki, Mehmet Şimşek'in hastalığı nedir? Mehmet Şimşek hasta mı, ne hastası? Detaylar...

MEHMET ŞİMŞEK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Şimşek hakkında son dönemde bazı medya ve sosyal medya paylaşımlarında sağlık iddiaları gündeme gelmiştir. Özellikle "kronik hastalığı var", "yakın takip gerektiren bir rahatsızlığı bulunuyor" gibi söylentiler kamuoyunda yer almıştır. Ancak Şimşek bu iddiaları doğrudan yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştır: "Benim şu anda ne bir kronik hastalığım ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var." Daha önceki açıklamalarında da "Ciddi bir rahatsızlığım yok; mide ülseri dışında bir rahatsızlığım bulunmamaktadır" şeklinde ifade kullanmıştır. Resmî açıklamalara göre Mehmet Şimşek'in bilinen ve takip gerektiren ciddi bir hastalığı bulunmamaktadır.

MEHMET ŞİMŞEK HASTA MI?

İddialar kısmında bazı medya kaynaklarında Şimşek'in "mide rahatsızlığının yeniden nüksettiği" veya "yurt dışında tedavi gördüğü" iddiaları yer almıştır. Sosyal medyada ise "Ağır hastadır" gibi paylaşımlar dolaşmıştır.

Resmî açıklamalarda ise Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada: "Benim şu anda ne bir kronik hastalığım ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var" demiştir. Daha önceki bir açıklamasında ise "Ciddi bir hastalığım yok. Allah'a çok şükür, mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" ifadelerini kullanmıştır.

Bu bilgiler ışığında "Mehmet Şimşek hasta mı?" sorusuna yanıt, resmî açıklamalara göre Şimşek'in takip gerektiren kronik veya ciddi bir hastalığının bulunmadığı şeklindedir.

MEHMET ŞİMŞEK NE HASTASI?

Verilen bilgilere dayanarak Şimşek'in herhangi bir hastalığının olduğu yönünde resmi bir kayıt veya yayımlanmış tıbbi rapor bulunmamaktadır. "Mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" ifadesi, geçmişe dair hafif bir sağlık bilgisini yansıtmaktadır. Bu nedenle "ne hastası?" sorusuna verilecek doğru yanıt, takip gerektiren kronik bir hastalığının olmadığıdır ve kamuoyuna açıklanmış ciddi bir rahatsızlığı bulunmamaktadır.