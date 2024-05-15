Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Cübbeli" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye açtığı hakaret davasında karar açıklandı. Cübbeli'yi haksız bulan mahkeme Görmez'e 18 bin liralık manevi tazminat ödemesini hükmetti.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz Temmuz ayında sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez hakkında yaptığı paylaşım dava konusu olmuştu.
CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?
Cübbeli paylaşımında, "Habertürk'ün parlatmaya çalıştığı Mehmet Görmez'in Fetö hassasiyetinden(!) tutun darbe gecesi okunan salaları durdurma teşebbüsüne varıncaya kadar bütün kirli çamaşırlarını ortaya döken şu yazıyı mutlaka okuyun ve okutun" ifadelerini kullanmıştı.
18 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Görmez'in açtığı hakaret davasında karar açıklandı. Davayı kaybeden Cübbeli Ahmet'in 18 bin liralık manevi tazminat ödemesine hüküm verildi.