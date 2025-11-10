MasterChef yıldızları Tarsus Festivali'nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı

Tarsus'un tarihi atmosferinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, ikinci gününde renkli etkinliklere sahne oldu. Festivalin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan 'Gastronomi Show'da, ünlü MasterChef yarışmacıları Alican Sabunsoy, Akın Kızıltaş ve Hasan Biltekin, Tarsus'un yerel lezzetlerine yenilikçi dokunuşlar kattı.

St. Paul Meydanı'nda gerçekleşen gösteride sahneye birlikte çıkan Akın Kızıltaş ve Alican Sabunsoy, Tarsus'un meşhur humusunu İtalyan atıştırmalığı bruschetta ile birleştirerek 'Avokadolu Humuslu Bruschetta' hazırladı.

Sabunsoy: "Herkesi Tarsus'taki Lezzetleri Tatmaya Davet Ediyorum"

MasterChef 2019'un sevilen isimlerinden Alican Sabunsoy, hem yerel malzemelerin önemine dikkat çekti hem de Tarsus lezzetlerine hayranlığını dile getirdi. Sabunsoy, "Humus Tarsus'un en bilinen ürünü, Bruschetta da dünya çapında nam salmış bir atıştırmalık. İkisini birleştirerek keyifli bir lezzet çıkardık. Festival alanında yöresel lezzetlerin tadına baktım. Özellikle Karakuş tatlısı inanılmaz lezzetliydi. Herkesi, Tarsus'taki lezzetleri tatmak için Tarsus'a davet ediyorum" dedi.

MasterChef Akın Kızıltaş ise festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Festival alanı çok güzel, insanlar cıvıl cıvıl, görünce içimiz açıldı. Akdeniz Bölgesi'nde gastronomiye ciddi bir merak var" diye konuştu.

Biltekin'den Tarsus Portakallı Tiramisu

Gastronomi şovun bir diğer bölümünde sahne alan MasterChef Hasan Biltekin, Mersin'in sembolü olan portakalı kullanarak özel bir tiramisu hazırladı. Tarsus'a ilk kez geldiğini ve kente hayran kaldığını belirten Biltekin, "Muhteşem bir coğrafyanın içindeyiz" dedi.

Bir izleyicinin "Tarsus'tan ne götüreceksiniz?" sorusuna Biltekin, "Tarsus'un biberli ekmeğini çok severim. Zeytinini, zeytinyağını, kerebiç ve cezerye gibi lezzetlerini mutlaka götüreceğim. Tarsus'un zeytinyağı dillere destan. Vatandaşların ilgisi inanılmazdı" şeklinde cevap verdi.