MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım'da yayınlanan bölümünde, Şef Hüseyin Kankaya konuk olarak yer aldı. İki aşamalı bireysel dokunulmazlık oyununun final turunda Sezer, 'badem' ile hazırladığı yaratıcı tabakta en başarısız performansı sergileyerek haftanın yedinci eleme adayı olarak belirlendi.

TV8'de yayınlanan gastronomi yarışması MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın son eleme adayını belirlemek üzere bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin konuk şefi, Türk mutfağının önemli isimlerinden Hüseyin Kankaya oldu.

Yarışmacılar, ilk turda konuk şef Hüseyin Kankaya'nın özel tarifi olan 'deniz mahsulleri lazanya' tabağını hazırlamak için 50 dakika boyunca mücadele etti. Danilo, Somer, Mehmet ve konuk şef Hüseyin Kankaya'nın yaptığı değerlendirme sonucunda Hakan, Mert ve Ayten en başarılı tabakları hazırlayarak eleme potasına girmekten kurtuldu.

İlk turda başarılı olamayan diğer yarışmacılar, gecenin ikinci ve son turunda eleme adayı olmamak için tekrar tezgah başına geçti. Şefler, bu turda yarışmacılardan 'badem' kullanarak 45 dakika içinde yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.

Sürenin sonunda yapılan tadımın ardından gecenin finalinde son ikiye Çağatay ve Sezer kaldı. Şeflerin ortak kararı sonucunda, rakiplerine göre daha başarısız bir tabak hazırlayan Sezer, MasterChef Türkiye'de haftanın yedinci ve son eleme adayı oldu.

Bu sonuçla birlikte, bu hafta eleme potasına giren isimler Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan, Onur ve Sezer olarak belirlendi.

Nurettin Aksoy
Haberler.com / Yaşam
