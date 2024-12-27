MasterChef'te sürpriz isim veda etti, gözyaşlarını tutamadı

Masterchef Türkiye'de son haftaya girilirken heyecan seviyesi de giderek artıyor. İlk turda yarışmacılara hindi but, karnabahar ve goji cenk verilerek yaratıcılık tabakları beklendi. İkinci turda Serhat Doğramacı'nın lezzetli tabağı 'Benim Hikayem' istendi.

5. CEKETİN SAHİBİ SEMİH

Masterchef Türkiye'de son ceketi jüri değerlendirmeleri sonucunda Semih giydi. MasterChef'te jüri değerlendirmeleri sonucu yarışmaya veda eden isim ise Erim oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef Erim elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Erim Şanal duygularını "Üzgünüm. Oradaki son ceket benim ceketim. Giymek çok istiyordum. Nasip değilmiş" sözleriyle anlattı. Sosyal medyada Erim'in elenmesi ile ilgili "Hak etmedi", "Bence daha başarılıydı" yorumları yapıldı.