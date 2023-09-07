MASKO'da istinat duvarının kamyonetin üzerine devrilme anı kamerada

İSTANBUL - MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde istinat duvarının selin şiddetiyle kamyonetin üzerine yıkılma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok iş yeri ve evde maddi hasar meydana gelmişti. MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde ise istinat duvarının çökmesi ile sel suları iş yerlerine girmişti. İstinat duvarının kamyonetin üzerine devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.