Marmaris'te trafik kazasında hayatını kaybeden genç

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Alihan Fidan hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve cenaze töreni hakkında bilgi verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Alihan Fidan hayatını kaybetti.

4 Eylül gecesi Marmaris Armutalan Hatipirimi Mahallesi 148. sokakta motosikleti ile giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen Alihan Fidan tedavi gördüğü özel bir hastanede hayata tutunamadı. Muğla Büyükşehir statüsüne geçmeden önce Turunç Mahallesi'nin Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan'ın oğlu Alihan Fidan bugün ikindi namazına müteakip Yeşil Camii de kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi. - MUĞLA