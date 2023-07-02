Marmaris'te Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli ve eğlenceli geçti

Marmaris'te düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarında yapılan yarışlar büyük ilgi gördü. Halat çekme, piyade tekne ve yağlı direk yarışlarıyla dolu dolu geçen etkinlikte bayrağı alan isim ise Recepcan Şengül oldu.

Marmaris'te 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen renkli ve eğlenceli yarışlar, merakla izlendi.

Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, halat çekme, piyade tekne ve yağlı direk yarışları ile eğlence ve heyecan dolu anlasa sahne oldu. Etkinliği Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da izledi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Folklor Grubu bir gösteri sundu. Ardından ilçede faaliyet gösteren su sporları merkezlerine ait jet-ski'ler denizde gösteri yaptı. Sonrasında ise yarışlara geçildi. Piyade tekne yarışını Taşdemir-2 adlı tekne kazanırken, meydandaki halat çekme mücadelesini ise rakiplerini neredeyse 5 saniyede mağlup eden 'Cankurtaranlar' adlı ekip kazandı.

BAYRAĞI, RECEPCAN ALDI

Kutlamaların en eğlenceli yarışı ise yağlı direkten bayrak alma oldu. Yerli ve yabancı turistlerin de izlediği yarışta bayrağı alan isim Recepcan Şengül oldu. Birincilere madalyaları ve ödülleri, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Liman Başkanı Murat Yaşar tarafından verildi.