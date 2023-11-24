Marmaris Belediyesi'nde Zabıta Komiseri Hayatını Kaybetti

Marmaris Belediyesi'nde Zabıta Komiseri olarak görev yapan ve motosiklet kazasında ağır şekilde yaralanan Durali Çetin bir yaşam mücadelesini kaybetti.

Zabıta Komiseri Durali Çetin 02 Kasım 2022 gecesi motosiklet ile Atatürk Caddesi üzerinde Ketenci kavşağı istikametinden Atatürk meydanı istikametine seyir halinde iken motosikletin hakimiyetini kaybettiği kazada ağır şekilde yaralanmıştı. Kazanın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen zabıta komiseri geçen yıldan bu yana yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Durali Çetin'in 1 yıldır yaşam mücadelesi verdiği Muğla Sıtkı Koçman Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Henüz 36 yaşında iken vefat eden Durali Çetin'in cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip memleketi Milas'ta toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA