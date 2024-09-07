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Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor

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Son dönemlerde Marmaray'ı ve metroları sıklıkla kullanmaya başlayan dilencileri vatandaşları bıktırdı. Son olarak yanında sargılı bir çocukla evlerinin yandığını söyleyen bir kadın dilenirken görüntülendi. Bu duruma bir çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri acil göreve çağırıyor.

Vatandaşlardan para koparmak için her yolu deneyen dilenciler, son dönemlerde Marmaray ve metroları mesken tutmuş durumda... Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

"HER GÜN BU TİYATROYU OYNUYOR"

Bahsi geçen görüntüde sargılı bir çocukla evlerinin yandığını söyleyen kadının vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Kendini acındırmak için her yolu deneyen kadının görüntülerini izleyenler "Bu kadın bir süre çocuğum omurilik hastası diyor, sonra balta limanında tedavi görüyor diyor, sonra depremzedeyim diyor, her türlü mağduriyeti kullanıyor", "Mumyalayıp çıkarsaydın. Lahit mezarıyla beraber daha inandırıcı olurdu", "Bunların Türkçesi akıcı ve iyidir genelde", "Gerçekten rahatsız ediyorsunuz, gerçekten zor durumda olana da vermiyoruz sizin yüzünüzden", "Bu kadın her gün yanında farklı çocukla bu tiyatroyu oynuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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