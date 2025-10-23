Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
Bir vatandaş, marketten aldığı çay markasında yüksek oranda toz bulunduğunu belirterek "1 kilo çayda 200 gram toz var, bize çamur içiriyorlar" diyerek tepki gösterdi. Videonun kısa sürede yayılması üzerine tüketiciler, denetim eksikliğine dikkat çekti. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ürünün incelenmesi çağrıları yapıldı.
Alışveriş için gittiği marketten ünlü bir markanın çayını alan vatandaş, çayı elekten geçirdikten sonra çıkan sonuca isyan etti. Çektiği videoda "Bir kilo çay aldım, 200 gramı toz çıktı" diyen vatandaş "Bu toz, çay falan değil. Bize çamur içiriyorlar" ifadelerine yer verdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, çay kalitesine ve denetim eksikliğine tepki gösterdi.
Yorumlardan bazıları şöyleydi:
- Bize ne halt yediriyorlar bilmiyoruz artık.
- Tozun haricindekiler de çayın yaprağı değil, dalı.
- Hak geçmesin diye dara alan esnaftan buraya geldik.
- En iyi mahsul hep yurt dışına gider.
- Malın en iyisini en ucuza gavura satıyorlar.
GIDA DENETİMİ ÇAĞRISI
Vatandaşların paylaşımları, gıda ürünlerinde kalite denetimlerinin artırılması yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, tüketicilerin bu tür durumlarda Ticaret Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulunabileceklerini hatırlattı.