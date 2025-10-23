Haberler

Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bir vatandaş, marketten aldığı çay markasında yüksek oranda toz bulunduğunu belirterek "1 kilo çayda 200 gram toz var, bize çamur içiriyorlar" diyerek tepki gösterdi. Videonun kısa sürede yayılması üzerine tüketiciler, denetim eksikliğine dikkat çekti. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ürünün incelenmesi çağrıları yapıldı.

  • Bir vatandaş, marketten aldığı bir kilo çayın 200 gramının toz olduğunu belirtti.
  • Vatandaş, çayın toz kısmının çay olmadığını ve çamur içirildiğini ifade etti.
  • Vatandaşın çektiği video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve geniş yankı uyandırdı.
  • Sosyal medya kullanıcıları çay kalitesine ve denetim eksikliğine tepki gösterdi.
  • Uzmanlar, tüketicilerin bu tür durumlarda Ticaret Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulunabileceklerini açıkladı.

Alışveriş için gittiği marketten ünlü bir markanın çayını alan vatandaş, çayı elekten geçirdikten sonra çıkan sonuca isyan etti. Çektiği videoda "Bir kilo çay aldım, 200 gramı toz çıktı" diyen vatandaş "Bu toz, çay falan değil. Bize çamur içiriyorlar" ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, çay kalitesine ve denetim eksikliğine tepki gösterdi.

Yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Bize ne halt yediriyorlar bilmiyoruz artık.
  • Tozun haricindekiler de çayın yaprağı değil, dalı.
  • Hak geçmesin diye dara alan esnaftan buraya geldik.
  • En iyi mahsul hep yurt dışına gider.
  • Malın en iyisini en ucuza gavura satıyorlar.

GIDA DENETİMİ ÇAĞRISI

Vatandaşların paylaşımları, gıda ürünlerinde kalite denetimlerinin artırılması yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, tüketicilerin bu tür durumlarda Ticaret Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulunabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

En güzel çay ÇAYKUR'un çayı, Ve EYNESİL EXPORT ÇAYDIR, KESİNLİKLE KATKI YOK.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu is cigirinda cikti bir tek baka bey ile bu isler olmaz halkin yedigi ictigi zehir toprak olsa yine kabuluz fakat halk zehir yiyip iciyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

ÖZELLİKLE KIRMIZI CAYKURDA VAR

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Ya arkadaşlar tmm adam hakkı diyecem de yarım saattir eliyorum diyor yarım saat kuru olan yaprak bile olsa toz olur zaten kafayı mı yediniz bu adam saçmalamış bence o kadar elemeye çakıl bile kuma döner

yanıt8
yanıt25
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Tamam ben şikayette bulunayım iyi ama bakanlıklarda sürü ile eleman çalışıyor her ilde müdürlükleri var onlar ne iş yapıyor masa başı oturup lak lak edeceklerine market market gezsinler kalite, fiyat denetimi yapsınlar

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

bu Doğuş Çay

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
