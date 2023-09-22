Mardin Savur'da Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı
Mardin'in Savur ilçesinde Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Savur Belediyesi ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenecek. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, çalışmaları yerinde inceledi ve kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.
Mardin'in Savur ilçesinde altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.
Savur Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenecek.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Çevik, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.