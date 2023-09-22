Mardin Savur'da Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Mardin'in Savur ilçesinde Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Savur Belediyesi ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenecek. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, çalışmaları yerinde inceledi ve kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.