Mardin'in son takunya ustası mesleği bıraktı

Mardin'in son takunya ustası Şeyhmus Sara, kaybolmaya yüz tutan takunyacılık mesleğini bıraktı. Mesleğin Mardin'deki son temsilcisi olan 81 yaşındaki Sara, takunyaların artık süs eşyası haline geldiğini belirterek, 'Mesleğe rağbet olmadığı ve takunyaları artık kimse almadığı için ben de mesleği bırakma kararı aldım' dedi.

MURAT AKGÜL

Mardin'in son takunya ustası Şeyhmus Sara, kaybolmaya yüz tutan takunyacılık mesleğini bıraktı. Mesleğin Mardin'deki son temsilcisi olan 81 yaşındaki Sara, takunyaların artık süs eşyası haline geldiğini belirterek, "Mesleğe rağbet olmadığı ve takunyaları artık kimse almadığı için ben de mesleği bırakma kararı aldım" dedi.

Şeyhmus Sara, takunyacılık mesleğinin plastik terlik ve teknolojiye yenik düştüğünü belirterek mesleği bıraktığını açıkladı. Geçmiş yıllarda evlerin banyolarında, hamamlarda, cami ve mescitlerde kullanılan takunyaların artık süs eşyası olduğunu ifade eden Sara, şunları söyledi:

"ESKİSİ GİBİ RAĞBET GÖRMÜYOR"

"Ben, bu mesleği babamdan öğrendim. Yıllarca bu mesleği yapan babamdan sonra ben kendisinden devraldım ve ben de 70 yıl bu mesleği yaptım. Mesleğe rağbet olmadığı ve takunyaları artık kimse almadığı için ben de mesleği bırakma kararı aldım. Artık eskisi gibi ağaç bulamıyoruz. Bulduğumuz ağaçlar ise çok pahalı, alamıyoruz. Söğüt ağacı, kavak ağacı ve ceviz ağacından takunyalar yapardık. Her gelinin çeyizinde illa bir çift takunya bulunurdu. Özel gümüş işlemeli ya da sedef kakma takunyalar yapardık gelinlere özel. Ancak şu an takunyalar sadece bir süs eşyası olarak görüldüğü için eskisi gibi rağbet görmüyor. Eskiden elektrik yoktu, tamamen el işçiliği ile yapılır ve büyük zahmet içerisinde gelinlere ya da almak isteyenlere takunyalar imal ederdik.

"İNSANLAR LASTİK TERLİKLERE YÖNELDİ"

Mardin'in son takunya ustası bendim, ancak ben de birkaç ay önce işi bıraktım. Artık Mardin'de takunya yapan kimse kalmadı. Yıllar önce çarşıda en az 30 takunyacı vardı, hepsi vefat etti. Bu mesleği en son icra eden bendim, maalesef ben de takunyaları alan kimse olmadığı için mesleği bırakma kararı aldım. Halbuki eskiden takunyanın bir değeri vardı. Bizler, burada herkese her çeşit takunyalar ürettik. Ancak insanlar lastik terliklere yöneldi ve lastik terlikler de sağlıklı değiller, birçok hastalığın sebebi giymiş oldukları lastik terliklerdir. En temiz ve sağlıklı olan takunyalar hem şifa hem de sağlıktır, ancak şu anda bir süs eşyası haline geldi maalesef."