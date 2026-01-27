Haberler

Mardin'de 100 Yıllık İzzet Paşa Karakolu Kar Altında

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu, kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Tarihi yapı, beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz bir görünüm kazandı.

MARDİN'de kar yağışının ardından beyaza bürünen 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu, dronla görüntülendi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Akres mevkisinde 1920'li yıllarda yapılan İzzet Paşa Karakolu, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Taş işçiliği ve mimarisi ile de dikkat çeken karakol, dronla görüntülendi. Dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını belirterek, "Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim güzel Mardin'in bu tarihi mekanlarını dronla görüntülüyorum. Bu kez Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen ve halen dimdik ayakta duran tarihi İzzet Paşa Karakolu'nu görüntüledim. Tarihi yapı, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme bürünmüş" dedi.

