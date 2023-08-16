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Mardin'de düğünde damada altın yerine araç lastiği hediye edildi

Yaşam Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kahraman Tuna ve Çiğdem Tuna'nın düğününde, damada altın yerine araç lastiği hediye edildi. Takı töreninde, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı Faruk Sincar ve Mehmet Tuna süslediği araç lastiğini hediye etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kahraman Tuna ve Çiğdem Tuna'nın düğününde, damada altın yerine araç lastiği hediye edildi.

Kahraman ve Çiğdem Tuna'nın düğününe katılanlar, ilginç bir takı törenine şahitlik etti. Takı töreninde, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı Faruk Sincar ve Mehmet Tuna süslediği araç lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çiftin mutluluğuna ortak olurken, çift arkadaşlarının hediyesi ile şaşkınlık yaşadığını belirtip teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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