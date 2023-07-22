Mardin'de Çayda Boğulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Midyat ilçesinde piknik yapmak için gittiği Beyazsu mesire alanında çaya giren 22 yaşındaki Sultan Çaka, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çaka, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 22 yaşındaki kadın serinlemek için girdiği çayda öldü.
Sivrice Mahallesine bağlı Beyazsu mesire alanına ailesi ile pikniğe giden 2 çocuk annesi Sultan Çaka, serinlemek için Beyazsu çayına girdi.
Çaka'nın çayda bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çaka, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çaka, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.