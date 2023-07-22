Mardin'de Çayda Boğulan Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde piknik yapmak için gittiği Beyazsu mesire alanında çaya giren 22 yaşındaki Sultan Çaka, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çaka, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.