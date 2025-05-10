Mardin'de 2 Yaşındaki Nazlı İşler Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü belirttiği 2 yaşındaki Nazlı İşler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları Nazlı İşler'in yüksekten düştüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.